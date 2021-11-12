Koronavirüsle mücadele eden Hakan Ural'dan haber var!
Koronavirüsle mücadele eden ve takipçilerinden dua isteyen Hakan Ural sağlık durumuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
Magazin 12.11.2021, 12:12
Gördüğü tedavi sonrası bugün taburcu edilen Hakan Ural, güzel haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu: Arkadaşlar an itibariyle ile hastaneden evime taburcu oldum. Hamdolsun her şey yolunda. Birkaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz. İyi dileklerde bulunan ,bulunmayan herkese çok teşekkürler.
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