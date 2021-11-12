Koronavirüsle mücadele eden Hakan Ural'dan haber var!

Gördüğü tedavi sonrası bugün taburcu edilen Hakan Ural, güzel haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu: Arkadaşlar an itibariyle ile hastaneden evime taburcu oldum. Hamdolsun her şey yolunda. Birkaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz. İyi dileklerde bulunan ,bulunmayan herkese çok teşekkürler.