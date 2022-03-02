Konser teklifine Haluk Levent'ten cevap: 'Yeri Filistin olmalı'

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, sanatçı Haluk Levent’e Kırım Türkü sanatçı Jamala ile ortak konser teklifinde bulunmuştu. Ünlü sanatçıdan teklife, "Seve Seve. Yeri de Filistin olmalı. Şarkılar insan ayrımı yapmaz. Şarkılar sınır dinlemez. Bu konser bence çok güzel olur" sözleriyle cevap verdi.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından, “Eurovision 2016 birincisi Jamala, Rusya’nın sürdürdüğü savaştan dolayı iki çocuğuyla birlikte Türkiye’ye geldi. Ukrayna halkı için başlattığımız yardım kampanyamıza destek olmak adına bir konserde Jamala ile barış ve özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?” ifadelerine yer verilmişti.

HALUK LEVENT: SEVE SEVE

Haluk Levent, Büyükelçiliğin bu teklifine sosyal medya hesabından cevap verdi. Ünlü sanatçı, "Kesinlikle ! Seve seve. Hem Ukrayna halkı için söyleyelim hem de iki yüzlü batının unuttuğu Ortadoğu halkları için söyleyelim. Yeri de Filistin olmalı. Şarkılar insan ayrımı yapmaz. Şarkılar sınır dinlemez. Bu konser bence çok güzel olur" dedi.