Komedyen Hasan Can Kaya'dan dünya rekoru!
Konuşanlar adlı program ile tanınan Hasan Can Kaya, TikTok'ta büyük bir rekora imza attı.
Magazin 17.11.2021, 17:31
Dünyaca ünlü komedyen Ellen DeGeneres'ın izlenme rekorunu geride bırakarak, 1 milyardan fazla izlendi.
YouTube'den Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN adlı dijital platforma transfer olan 'Konuşanlar' programının sunucusu Hasan Can Kaya, TikTok'ta büyük bir başarı elde etti. Dünyaca ünlü komedyen Ellen DeGeneres'ın izlenme rekorunu alt etti.
TİKTOK'TA 1 MİLYARDAN FAZLA İZLENDİ
Kısa sürede büyük başarı yakalayan Hasan Can Kaya, TikTok hesabı olmamasına rağmen 1 milyarı geçen izlenme sayısı ile rekor kırdı. Ünlü komedyen Ellen DeGeneres'in dünya çapında 988 milyon izlenirken, Hasan Can Kaya'nın 1 milyardan fazla izlenmesi sosyal medyada dikkat çekti.
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