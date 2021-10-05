Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni filmi için partneri belli oldu
Kıvanç Tatlıtuğ'un merakla beklenen yeni filmi Aşıklar Bayramı için Tatlıtuğ'a kimin eşlik edeceği merak ediliyordu. Yakışıklı oyuncunun kimle kamera karşısına çıkacağı belli oldu! İşte detaylar...
Kıvanç Tatlıtuğ ile Settar Tanrıöğen'in başrollerinde yer alacağı Aşıklar Bayramı hüzün dolu bir baba-oğul hikayesini anlatacak. Aynı zamanda bir yol filmi niteliğini taşıyan filmin çekimleri başladı. Kırşehir, Elazığ ve Kars'ta yapılacağı öğrenilen çekimler sürerken filmin kadın oyuncusu da merak ediliyordu. Netflix'te yayınlanacak film için seyircinin beklentisi çok büyük. Kıvanç Tatlıtuğ hayranları da filmle ilgili gelişmeleri sürekli takipteler. Son olarak Elazığ sahneleri çekilen filmde Kıvanç Tatlıtuğ’un babasını usta oyuncu Settar Tanrıöğen canlandırıyor.
Kıvanç Tatlıtuğ Nar Film ile OGM Pictures’ın imza attığı Aşıklar Bayramı filminin çekimlerine Elazığ'daki sahneler tamamlandıktan sonra Kars'ta devam edecek. . Ödüllü isim Özcan Alper’in yönettiği film, bir baba oğlun yol hikâyesini ve yaşadıkları büyük yüzleşmeyi anlatacak. Kıvanç Tatlıtuğ'un filmde canlandıracağı karakterin ismi Yusuf olacak. Yusuf'un eski sevgilisi yani Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri ise Yasemin Allen olacak.
Kıvanç Tatlıtuğ Nar Film ile OGM Pictures’ın imza attığı Aşıklar Bayramı filminin çekimlerine Elazığ'daki sahneler tamamlandıktan sonra Kars'ta devam edecek. . Ödüllü isim Özcan Alper’in yönettiği film, bir baba oğlun yol hikâyesini ve yaşadıkları büyük yüzleşmeyi anlatacak. Kıvanç Tatlıtuğ'un filmde canlandıracağı karakterin ismi Yusuf olacak. Yusuf'un eski sevgilisi yani Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri ise Yasemin Allen olacak.
Kaynak: Tv100
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