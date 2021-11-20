Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam Taksim'deki Rixos Pera Otel'in üst katında Golden Hour adlı mekanda yemek yedi.

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Gecenin ilerleyen saatlerinde muhabirlerle sohbet eden Tatlıtuğ, "Çok güzel bir duygu. Çok mutluyuz. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Süreci biz de yaşayarak öğreniyoruz" şeklinde konuştu.

CANLI YAYINDA AÇIKLADILAR

TV8 ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programında yer alan habere göre, ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. İlk kez bebek heyecanı yaşayan ikilinin erkek bebeği olacak.

Başak Dizer, katıldığı canlı yayında 3 aylık hamile olduğunu açıklamıştı.

"ÇOK DUA ETTİM"

Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ, bebek haberi sonrası 2.Sayfa'ya konuştu. Tatlıtuğ, "Allah analı babalı büyütsün. Çok mutlu oldum. Beklenen bir şeydi, güzel haberi verdikleri için ikisine de teşekkür ediyorum. Mutluluk benim için üst düzeyde. Dünyaya bir canlı geliyor. Allah'In bize bir hediyesi. Çok dua ettim. Dualarım karşılıksız kalmadı. Heyecandan konuşamıyorum." dedi.