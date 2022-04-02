Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in, bebeklerine verecekleri isim şaşırttı!

İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin bebeklerine verecekleri isim belli oldu. Kurt Seyit Ve Şura dizisinden esinlenen çiftin, Kurt ismi koyacakları öğrenildi.

Doğuma sayılı günler kala Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin bebeklerine verecekleri isim belli oldu. Erkek çocuk sahibi olacak çift Kurt Seyit Ve Şura dizisinden esinlenerek, Kurt ismi koymaya karar verdi.

2016 yılında Paris'te dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, anne-baba oluyor. Karnı burnunda olan Dizer, çocuklarına koyacağı isim konusunda Tatlıtuğ ile hem fikir olduğu belirtildi.

Tasarımcı Başak Dizer, bu ayın sonunda Maslak'taki özel bir hastanede doğum yapacak. 2014 yılında yayınlanan başrolünde Tatlıtuğ'un yer aldığı "Kurt Seyit ve Şura" dizisinden esinlenerek koydukları ismin Kurt olacağı açıklandı.