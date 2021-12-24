Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bir döneme damgasını vuran dizi Aşk-ı Memnu ile adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. Stil danışmanı eşi Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren yakışıklı oyuncu, baba olmak için gün sayıyor.

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Kıvanç Kasabalı, sosyal medya hesabından yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ ile çekildikleri bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Kasabalı, Instagram hesabından paylaştığı karenin altına, ''Kardeşimle yoldayız mutluyuz'' notunu düştü.

Kıvanç Tatlıtuğ'un saçlarını kestirmesi ve sinekkaydı tıraş olması dikkatlerden kaçmadı. Tatlıtuğ'un yeni imajı bazı hayranları tarafından beğenilirken, bazı hayranları tarafından da eleştiri aldı.