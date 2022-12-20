Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyadan oğlunu paylaştı

Nisan ayında Başak Dizer'le oğlu Kurt Efe'yi kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk paylaşım geldi. Daha önce çocukları Bodrum'da çekilen ünlü oyuncu, bu kez bebeğini kendi paylaştı.

Bugün tasarımcı eşi Dizer ve oğlu Kurt Efe'yle gezmeye giden Tatlıtuğ'un paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Tatlıtuğ'un oğlunu kucağına aldığı kare kısa sürede beğeni topladı.