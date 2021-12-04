Kıvanç Tatlıtuğ reklam filminden servet kazandı

Kıvanç Tatlıtuğ’un en büyük zevki kışın dalış yapıp balık tutmak, kışın arazi araçlarıyla doğaya çıkarak kamp kurmak. ‘UNICEF İyi Niyet Elçisi’ olan oyuncu doğa ve çevre konusunda duyarlı olunması gerektiğini söyleyip “Alışkanlıklarımızı, üretim ve tüketim biçimlerimizi komple gözden geçirmeliyiz. Üreterek yaşamayı öğrenmeliyiz” demişti.

Eşi Başak Dizer ile bebek bekledikleri için çocuklara daha iyi bir dünya bırakmak istemesi de son derece anlaşılabilir bir durum.

Posta'dan Uğur Alkapar'ın haberine göre doğa sevgisi ve çevre bilinciyle dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ, Mercedes’in elektrikli arabasını tanıtmak için seçtiği yüz oldu.Bu ay sonunda geri dönüşüm, sürdürülebilir enerji ve dünya nüfusu konulu bir reklam filmi çekecekler. Reklam sadece sosyal medyada ve dijital mecralarda yayınlanacak.Tatlıtuğ en son Mavi Jeans anlaşmasından 1 milyon dolar almıştı.

İddialara göre yayın alanı sınırlı olduğu için bu kez bunun yarısı kadar bir ücrete anlaşmış.

Kaynak:Posta