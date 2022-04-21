Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra ünlü oyuncu da bebeğine oynadığı dizinin adını verecek

Oyuncu Selahattin Paşalı bebeğine rol aldığı dizinin adını vereceğini duyurdu. Pera Palas'ta Gece Yarısı ile yıldızı parlayan Paşalı, kızlarına Leyla Pera ismini vereceklerini açıkladı.

Oyuncu Selahattin Paşalı, hamile sevgilisi Lara Tümer ile nikah masasına oturdu. Beyaz bir takım tercih eden Selahattin Paşalı’nın nikah fotoğrafları ise sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Selahattin Paşalı şimdi de çocuğuna vereceği isimle gündeme geldi. Ünlü oyuncu, çocuğuna rol aldığı dizinin adını vereceğini duyurdu. 7 aylık hamile sevgilisi Lara Tümer ile nikah masasına oturan oyuncu İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali'nin ödül törenine katıldı. Ünlü çift doğacak çocuklarına Leyla Pera ismini koyacaklarını duyurdu.

Ödül töreninde Gazete Magazin'e açıklama yapan oyuncu, Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi hakkında, “Elimden geleni yapmaya çalıştım. Tüm ekip ile güzel bir iş çıkardık. Devamı gelecek. Ben kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Popülerlik beni korkutmaz tam tersine daha fazla başarılı ve mütevazi olmak için beni motive eder.” dedi.

Lara Tümer ile ilk bebeklerini kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Selahattin Paşalı, ‘Çok heyecanlı ve mutluyum. Çok güzel bir yıl geçiriyorum. Bebeğin ismi Leyla Pera Paşalı olacak inşallah’ ifadelerini kullandı.