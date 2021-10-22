Kırmızı Oda izleyicilerine kötü haber

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisinin ekibinde koronavirüs vakaları patlak verdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Başak Soysal ile Ali Balcının yönettiği dizinin ikinci ekibi koronavirüse yakalandı.

Deniz Gürlek ile Melek Seven’in yazdığı dizinin konuk oyuncularından Ayta Sözeri’nin de ilk testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Ardından yapılan ikinci yapılan testin negatif çıktığı öğrenildi.

Kırmızı Oda dizisindeki koronavirüs vaka sayısının 14’ü bulduğu iddia edildi. Dizinin çekimleri ise tam gaz devam ediyor.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Gerçek hayatta yaşanmış ve artık yaşamlarında bir tıkanıklığa sebep olarak acı veren gerçek kesitlerin kaleme alınarak canlandırıldığı Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları ile ilgili hikâyeleri canlandırılıyor.

Kırmızı Oda dizisinde izleyici ile buluşacak olan her hayat hikâyesinin altında yatan korkuları, acıları, sevinçleri, mutluluk ve hüzünleri irdelenirken izleyicinin de ruhunun kapalı kapıları aralanarak belki de kendi yaşamlarını sorgulayacakları kendinden birer parça bulacaklardır.