Kırmızı Oda dizisine çok konuşulacak transfer!

OGM Pictures’ın tv8 için çektiği Kırmızı Oda dizisi etkileyici konusu kadar, ünlü konuk oyuncularıyla da adından söz ettiriyor.

Dizinin yeni bölümlerine şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Sitare Akbaş da konuk oluyor.

SEVGİLİSİNİ CANLANDIRACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Akbaş, Gökhan Özoğuz’un canlandırdığı “Dara” nın sevgilisi “Sare” karakteriyi canlandıracak. Özoğuz; Kırmızı Oda’da uyku problemi çeken ve bu yüzden pek çok sıkıntıyla karşılaşan Dara karakterine hayat veriyor.