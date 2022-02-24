'Kimse yanımda yok' diyen İbrahim Tatlıses'e eski eşi ve oğlundan tepki

İbrahim Tatlıses'in ''Hastayım, yanımda kimse yok'' sözlerine eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses'ten yanıt geldi.

İbrahim Tatlıses’in bu sözlerine ilk tepki eski eşi Adalet Sara’dan geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sara, ‘Üstünden geçtiğin köprüleri sakın yıkma, bir gün geri dönmek zorunda kalabilirsin’ ifadelerini kullandı.

Tatlıses’e bir tepkide oğlu Ahmet Tatlıses’ten geldi. Babasının sözlerine sitem eden Tatlıses ‘Kötülük eğitilmez, Allah ıslah etsin. Biz elimizden geleni yaptık, kişi kendi kötü olmayı seçti. Kendi bilir’ mesajını paylaştı.

brahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses’in arası Bodrum’daki evler yüzünden açılmıştı. Oğlunu şikayet eden Tatlıses, ‘can güvenliğim tehlikede’ demişti. Daha sonra barışan baba-oğulun arası tekrar açıldı.

Geçtiğimiz günlerde çok ciddi bir beyin ameliyatı geçiren Ahmet Tatlıses zor günlerini sevenlerinin desteğiyle atlattı.

Bu süreçte oğlunu aramayan İbrahim Tatlıses hastaneye de gitmedi.