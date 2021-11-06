Kim Milyoner Olmak İster'e Galatasaray sorusu damga vurdu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması 5 Kasım Cuma akşamı son bölümüyle ekranlara geldi.

Yenilenen para ağacıyla dikkat çeken Kim Milyoner Olmak İster'e dün akşam katılan 42 yaşındaki Nursen Aşçı yarışmadaki performansıyla dikkat çekti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu olan Zuhal Hanım, 14 yıldır bir kamu kurumunda uzman olarak çalışıyor ve en büyük hayalinin 11 yıldır yazdığı "Kızıma Nasihatlerim" adlı kitabını çıkartmak olduğunu söyleyen Aşçı, yarışmada karşısına çıkan Galatasaray sorusuna yanıt veremeyince çekilmek zorunda kaldı.

Soru: 2000'de UEFA Kupasını kazanan Galatasaray'ın Arsenal'ı yendiği final maçında son penaltı golünü kim atmıştır?

A- Hagi

B- Ergün Pembe

C- Popescu

D- Ümit Davala

Doğru Cevap: Popescu

NE OLMUŞTU?

2000 UEFA Kupası Finali, 17 Mayıs 2000 tarihinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda oynanan, UEFA Kupası 1999-2000 sezonunun şampiyonunun belirlendiği maçtır. Türk kulübü Galatasaray ile İngiliz kulübü Arsenal arasında oynanan ve normal süresi 0-0 biten maçı Galatasaray, penaltı vuruşları sonucu 4-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.