Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elendiği soru dikkat çekti
Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu kez de Canan Ayaz isimli yarışmacı ile gündem oldu. Ehliyet dersi veren Ayaz'ın, yarışmadan elendiği soru dikkat çekti.
Magazin 11.12.2021, 10:35
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yayınlanan son bölümünde Canan Ayaz isimli yarışmacının elenme sorusu sosyal medyada gündem oldu.
Yarışmaya katılan Canan Ayaz, hemcinslerine özel trafik eğitimi verdiğini ve trafik kurallarıyla ilgili ders verdiğini dile getirdi.
Ehliyet dersi verdiğini de dile getiren Ayaz, beklenmedik bir soruda elendi.
Çevresi kırmızı şeritle kaplı, içi boş beyaz bir ters üçgen" şeklindeki trafik işaretinin anlamı ne? sorusunun yanıtları şöyleydi:
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