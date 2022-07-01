Kilo veren oyuncu Ufuk Özkan bambaşka biri oldu

Bir döneme damgasını vuran komedi dizisi Geniş Aile'de canlandırdığı Cevahir karakteriyle gönüllere taht kuran Ufuk Özkan, yeni projesi için sıkı diyete başladı. Beslenme uzmanı eşliğinde diyet yapan Özkan tamı tamına 17 kilo verdi. Beslenme uzmanı eşliğinde diyet yapan Özkan tamı tamına 17 kilo verdi. Ünlü oyuncu yeni imajı ile sevenlerinden tam not aldı. Özkan konuları tamamen birbirinden farklı iki projede mafya babası Ali ve sevgilisine evlenme teklifi eden beyaz yakalı Tankut karakterleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.