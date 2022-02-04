"Kıbrıs Zafere Doğru" ekranlara veda ediyor

TRT yapımı "Kıbrıs Zafere Doğru" dizisi planlandığı gibi iki sezonun sonunda final yapmaya hazırlanıyor.

Görkemli final öncesi dizinin oyuncuları duygularını TRT Haber'de paylaştı.

Oyuncular, Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesini yansıtan böylesine önemli bir projede yer aldıkları için mutlu olduklarını söyledilerse de projenin sonu olduğu için buruktular.

"Çok güzel bir iş yaptığımıza inanıyorum"

Oyuncu Tayanç Ayaydın duygularını şöyle anlattı:

"Çok güzel bir serüvenin sonuna geldik, birazdan son sahnemizi çekeceğiz. Benimki birkaç gün önce bitti ama ekiple beraber olmak için ben de geldim. Çok güzel bir iş yaptığımıza inanıyorum. Evimizden uzaktaydık ama Kıbrıs’ta evimizdeymiş gibi de hissettik o anlamda çok şanslıydık. Zannediyorum ki artık kanımıza bir kez Kıbrıs bulaştı. Dönem dönem de ziyarete geleceğiz. Bizi hiç kaçırmadan izleyen seyircimize teşekkür ediyorum."

Dizinin oyuncuları duygularını TRT Haber'de paylaştı

Ekiple birlikte güzel bir iş çıkardıklarını belirten Oyuncu Serkan Çayoğlu ise şunları söyledi:

"Duygular depreşiyor şuan. Çünkü dile kolay aynı ortamda bir sene geçirmişiz birlikte. Ekibimiz hakikaten güzeldi, çok da güzel arkadaş olduk, o yüzden üzgünüz. Ama iyi ki böyle bir yapımda yer aldım."

"Dizinin bir parçası olmak gurur vericiydi"

Oyuncu Ahmet Kural ise şu ifadeleri kullandı:

"İyi ki diyorum. Çünkü bu sadece bir dizi değildi benim için, burada tarihi bir görev vardı. Kıbrıs Türkünün bağımsızlık mücadelesini, özgürlük mücadelesini gösterirken bunun bir parçası olmak gurur vericiydi benim için. Kıbrıs mücadelesine gönül veren, diziyi İzleyen herkese de saygılar sunuyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca kamera arkasında bulunan ekimize de çok teşekkür ediyoruz. "

"Kıbrıs Zafere Doğru" dizisi görkemli finaliyle bugün ekranlara gelecek.