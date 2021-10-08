Kerem Bürsin’ın kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı

Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel’le başrolü paylaşan Kerem Bürsin özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin’in kız kardeşi merak konusu oldu. Kerem Bürsin’in kız kardeşi Melis Bürsin’i görenler gözlerine inanamadı! İşte Kerem Bürsin’in kız kardeşi...Başarılı oyuncu Kerem Bürsin başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.Özel hayatı ile de sık sık gündmee gelen olan Kerem Bürsin'in instagram hesabında 9.4 milyon takipçisi bulunuyor.

Sarışın ve renkli gözlü olan yakışıklı oyuncunun ablası ise tam tersi siyah saçlı ve kahverengi gözlü. Bunların dışında da iki kardeşin hiç benzememesi “Öz kardeş değiller mi?” sorularına bile yol açtı. İşte Kerem Bürsin’in kardeşi Melis Bürsin…

KEREM BÜRSİN’İN KARDEŞİ MELİS BÜRSİN

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin’in ablası Melis Bürsin, kardeşinden farklı olarak oyunculuk yerine fotoğraf sanatçılığını tercih etti. İkilinin birbirine düşkünlüğü sık sık sosyal medyaya yansıyordu. Bu fotoğraflarda Kerem Bürsin ile kardeşinin hiç benzememesi herkesin dikkatini çekti. Biri sarışın, biri esmer olan iki kardeşin arasından su sızmıyor. İşte Kerem Bürsin’in kardeşi Melis Bürsin…

Kerem Bürsin’in ablası olan Melis Bürsin, evli ve bir çocuk annesidir. Beyrut’ta 2017’de evlenen Melis Bürsin, fotoğraf sanatçılığı yapmaktadır. Instagram’da 92 binin üzerinde takipçisi bulunan Bürsin, çektiği fotoğrafları hesabından da yayımlamaktadır.



