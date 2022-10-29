Kerem Bürsin ve Hande Erçel barıştı

Eski aşıklar Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in barıştığı iddia edildi. Gazete Magazin’in haberine göre, dün sosyal medyada yayılan Kerem Bürsin ve İspanyol oyuncu şarkıcı Stephanie Cayo'nun el ele tutuştukları fotoğrafın eskiye ait olduğu ortaya çıktı.

Kerem Bürsin'in ise şu sıralar eski aşkı Hande Erçel ile barıştığı iddia edildi.

Çiftin ilişkilerine bir şans daha verdikleri doğrulandı.