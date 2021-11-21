Kerem Bürsin'den sevgilisi Hande Erçel'e övgü dolu söz
Hande Erçel ve Kerem Bursin çifti, önceki akşam İstinye trafiğinde kameralara yakalandı. Bürsin'in sevgilisi Hande Erçel'in için sarf ettiği sözler dikkat çekti.
Magazin 21.11.2021, 12:07
Hayli keyifli olduğu görülen ikiliden Hande Erçel'e Global Nubia Awards'da, "Yılın en Global kadın oyuncusu" ödülünü aldığı hatırlatılınca sevgilisi Kerem Bursin'den yanıt gecikmedi.
SEVGİLİSİNİ ÖVDÜ
Bürsin, "Olağanüstü" diyerek sevgilisine övgüler yağdırdı. Hande Erçel, sevgilisinin bu jestine "Teşekkür ederim" diye yanıt verdi. Çift, trafiğin açılmasıyla Kerem Bürsin'in evinin yolunu tuttu.
Snob Magazin
12
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Alanyaspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|12
|23
|5. Başakşehir
|13
|21
|6. Galatasaray
|12
|21
|7. Beşiktaş
|13
|20
|8. Fenerbahçe
|12
|20
|9. Karagümrük
|12
|19
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|13
|15
|15. Sivasspor
|13
|13
|16. Giresunspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Erzurumspor
|12
|25
|5. Bandırmaspor
|12
|22
|6. Tuzlaspor
|12
|20
|7. Kocaelispor
|11
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|12
|14
|12. Menemenspor
|12
|14
|13. Gençlerbirliği
|12
|14
|14. Boluspor
|12
|13
|15. Denizlispor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Liverpool
|12
|25
|3. Man City
|11
|23
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. M. United
|12
|17
|8. Brighton
|12
|17
|9. Crystal Palace
|12
|16
|10. Tottenham
|11
|16
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|11
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|13
|28
|2. Real Sociedad
|13
|28
|3. Real Madrid
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Barcelona
|13
|20
|7. Rayo Vallecano
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|19
|9. Osasuna
|14
|19
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|14
|17
|12. Villarreal
|13
|16
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|14
|7
|20. Getafe
|13
|6