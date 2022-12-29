Kenan Işık'tan 8 yıl sonra güzel haber!

Gittiği spor salonunda yere düşmesi sonucu başını çarpan oyuncu Kenan Işık, 8 yıl bitkisel hayattaydı. Işık'la ilgili yıllar sonra sevindiren haberi, eşi Beril Işık verdi.

Dadı, Kim Milyoner Olmak İster gibi dizi ve programlarla hafızalara kazınan usta oyuncu Kenan Işık, 2014 yılında gittiği spor salonunda ayağı kayarak yere düşmesi sonucu başını çarparak komaya girmişti.

Yaklaşık 8 yıla yakındır tedavi gören Kenan Işık hakkında herkesi sevindiren bir haber geldi. Güzel haberi eşi Beril Işık açıkladı.

Tedavisi evde devam eden usta oyuncunun sağlığı hakkında eşi Beril Işık'tan mutlu eden bir açıklama geldi.

Işık'ın her şeyi duyduğunu fakat tepki veremediğini kaydeden Beril Işık, "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor" dedi.

Duyuyor ama tepki veremiyordu

Kenan Işık'ın artık gözleriyle iletişim kurabildiğini söyleyen Beril Işık, "Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu." ifadelerini kullandı.

Haber Global