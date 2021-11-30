Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çiftinin ikinci çocukları da kız. İlk bebeklerine Lalin ismini veren çift, yeni bebeklerinin ismi için düşünme aşamasındalar.
Magazin 30.11.2021, 11:10
Sabah'ta yer alan habere göre; Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, şu sıralar ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Üç buçuk aylık hamile olan Kobal, geçtiğimiz günlerde ultrasona girdi ve doktorları merakla beklenen haberi verdi: Doktorlarından kontrolleri sırasında müjdeli son dakika haberini alan İmirzalıoğlu ve Kobal çifti ikinci kez kız çocuk bekliyor.
Lalin adında bir yaşında kızları olan ikiliyi bu haber sevince boğdu. İkinci kez ebeveyn olacak çiftin şu sıralar yeni bir isim arayışında olduğu öğrenildi.
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