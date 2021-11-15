Kenan Doğulu'nun Fatih Terim paylaşımı çok konuşuldu

Galatasaray taraftarı olan Kenan Doğulu, Fatih Terim'le bir mekanda olduğu fotoğrafı paylaştı. Doğulu, "Grande imparatore" (Büyük imparator) notunu düştü. Bu fotoğraf büyük etkileşim aldı.





"GRANDE İMPARATOR"

Doğulu, Terim'le kahkaha attığı kareyi, "Grande imparatore" notuyla paylaştı. Kenan Doğulu'nun Terim'le olan bu paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

Kaynak: SonDakika