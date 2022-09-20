Kaza geçiren Acun Ilıcalı'nın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı, Sarıyer'de motosiklet kazası geçirdi. Kazada Acun Ilıcalı'nın kolu kırılırken, yanında bulunan kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun ise hafif yaralandı. Ilıcalı'nın bugün kırık kolundan ameliyat olacağı öğrenildi.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Sarıyer Kemerburgaz Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Recep K. idaresindeki hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve arkasında oturan kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazada motosikletten düşen Ilıcalı'nın kolu kırıldı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ilıcalı ile kızının müşahede altına alındığı öğrenildi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.’nın alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü Recep K., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Kazayla ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.

AMELİYAT OLACAK

Acun Ilıcalı'nın trafik kazasıyla ilgili sahibi olduğu Hull City takımının sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Paylaşımda Ilıcalı'nın trafik kazası geçirdiği belirtilerek, "Kazada kolunda kırık olan Acun, salı günü ameliyat olacak. Acun'a ameliyatının hayırlı olmasını ve acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verildi.