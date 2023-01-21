banner38

Kayahan'ın kızı Beste Açar, uzaylılarla iletişim kurduğunu söyledi

Uzaylılarla konuştuğunu belirten Beste Açar, "Farklı boyuttaki enerjilerle de iletişimiz var." dedi.

Magazin 21.01.2023, 17:51 21.01.2023, 18:07
Kayahan'ın kızı Beste Açar, uzaylılarla iletişim kurduğunu söyledi

2015 yılında aramızdan ayrılan merhum sanatçı Kayahan'ın büyük kızı Beste Açar akıl almaz iddialarda bulundu. "Bu kız aklını kaçırmış diyenler olabilir" sözleriyle iddialarda bulunan Beste Açar sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı.

Unutulmaz şarkılara imza atan sanatçı Kayahan'ın kızı kendi gibi şarkıcı Beste Açar son yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etti.

Kayahan'ın ölümünün ardından eşi İpek Açar ile sorunlar yaşayan büyük kızı Beste Açar sosyal medyada dikkat çeken sözler sarf etti.

Uzaylılardan mesajlar aldığını dile söyleyen Beste Açar, babası Kayahan, Atatürk, Mevlana ve hatta Hz. Meryem ile iletişime geçtiğini iddia etti.

Beste Açar bir YouTube kanalında anlattıkları sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte Kayahan'ın büyük kızı Beste Açar'ın olay yaratan sözleri... Bakın Kayahan kızı Beste Açar ile iletişime geçerek ne istemiş...

Daha önce babasının kendisiyle iletişime geçerek eski eşi İpek Açar'ın soyadını kullanmasını istemediğini dile getiren Beste Açar, "Bu kız aklını kaçırmış diyenler olabilir. Bu iletişim babamı direkt olarak karşımda görmek değildi, onun enerjisini algılamaktı. Titreşimsel olarak bir şeyleri algılarsın ve cümleleri sen kendin tanımlarsın. Bana gelen enerji, bunun böyle olmasının, onun açısından doğru olmadığı yönündeydi. Herkes anlayacağı kadar anlıyor. Ben her şeyin mümkün olduğunu biliyorum. Ben Atatürk'le de onun enerjisiyle de iletişimde olabiliyorum. Mevlânâ ve Meryem Ana ile aynı şekilde iletişimde olabiliyorum. Bunlar çok yüksek enerjiler, çok yüksek frekanslar" diye konuştu.

'ATATÜRK'ÜN ENERJİSİ BİZİ AĞLATTI'


Açar, "Atatürk, Hz. Meryem ve Mevlânâ'dan ne mesajlar aldınız" sorusuna şu yanıtı verdi: "Aslında öyle bir konuşma yok. Onların enerji alanı zaten sizi şifalandırıyor.

Biz bir sınıf olarak meditasyon ve enerji çalışmaları yapıyoruz. Atatürk'ün enerjisini de sınıf olarak deneyimledik. Hepimizin gözlerinden yaşlar aktı. Aslında ölmüyoruz, ölüm yok. Bizim ruhumuz sonsuz. Yeter ki iletişim kurmaya izin ver, gönüllü ol, kapat gözlerini hisset bu kadar."

DÜNYAYI BÜYÜK KITLIK BEKLİYOR

Uzaylılarla konuştuğunu belirten Beste Açar, "Farklı boyuttaki enerjilerle de iletişimiz var. Biz Galaktik Federasyon diyoruz aslında Galaktik (uzaylılar) dostlarla da iletişime geçtik, onlardan da mesajlar var" dedi.

Açar, "Uzaylılar ne gibi bilgiler verdi" sorusunu şöyle yanıtladı: "Çok şey söylediler. Size şunu söyleyebilirim, dünyayı çok büyük kıtlık bekliyor. Suyla ilgili çok ciddi problemler yaşayacak bütün dünya. Enerji üretimiyle de ilgili. Isınma, enerji, gıda ve su yüzünden komşu komşuyu vuracak. Çok ciddi problemler olacak."

Kaynak: Sabah

#Beste Açar #kayahan #uzaylılar
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 19 21
12. Gaziantep FK 18 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Bandırmaspor 19 34
5. Keçiörengücü 19 33
6. Boluspor 20 33
7. Pendikspor 19 31
8. Rizespor 19 31
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 20 27
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 20 21
15. Tuzlaspor 20 19
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 19 42
3. M. United 19 39
4. Newcastle 19 38
5. Tottenham 20 33
6. Fulham 20 31
7. Brighton 19 31
8. Liverpool 19 29
9. Brentford 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 19 23
13. Nottingham Forest 20 20
14. Bournemouth 20 19
15. Leicester City 20 18
16. West Ham United 20 18
17. Leeds United 18 17
18. Wolves 19 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 17 28
5. Villarreal 17 28
6. Real Betis 17 29
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Almeria 17 18
14. Espanyol 18 18
15. Getafe 17 17
16. Celta Vigo 18 17
17. Real Valladolid 17 17
18. Cadiz 17 16
19. Sevilla 17 15
20. Elche 17 5
banner23