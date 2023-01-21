Kayahan'ın kızı Beste Açar, uzaylılarla iletişim kurduğunu söyledi

2015 yılında aramızdan ayrılan merhum sanatçı Kayahan'ın büyük kızı Beste Açar akıl almaz iddialarda bulundu. "Bu kız aklını kaçırmış diyenler olabilir" sözleriyle iddialarda bulunan Beste Açar sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı.

Unutulmaz şarkılara imza atan sanatçı Kayahan'ın kızı kendi gibi şarkıcı Beste Açar son yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etti.

Kayahan'ın ölümünün ardından eşi İpek Açar ile sorunlar yaşayan büyük kızı Beste Açar sosyal medyada dikkat çeken sözler sarf etti.

Uzaylılardan mesajlar aldığını dile söyleyen Beste Açar, babası Kayahan, Atatürk, Mevlana ve hatta Hz. Meryem ile iletişime geçtiğini iddia etti.

Beste Açar bir YouTube kanalında anlattıkları sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte Kayahan'ın büyük kızı Beste Açar'ın olay yaratan sözleri... Bakın Kayahan kızı Beste Açar ile iletişime geçerek ne istemiş...

Daha önce babasının kendisiyle iletişime geçerek eski eşi İpek Açar'ın soyadını kullanmasını istemediğini dile getiren Beste Açar, "Bu kız aklını kaçırmış diyenler olabilir. Bu iletişim babamı direkt olarak karşımda görmek değildi, onun enerjisini algılamaktı. Titreşimsel olarak bir şeyleri algılarsın ve cümleleri sen kendin tanımlarsın. Bana gelen enerji, bunun böyle olmasının, onun açısından doğru olmadığı yönündeydi. Herkes anlayacağı kadar anlıyor. Ben her şeyin mümkün olduğunu biliyorum. Ben Atatürk'le de onun enerjisiyle de iletişimde olabiliyorum. Mevlânâ ve Meryem Ana ile aynı şekilde iletişimde olabiliyorum. Bunlar çok yüksek enerjiler, çok yüksek frekanslar" diye konuştu.

'ATATÜRK'ÜN ENERJİSİ BİZİ AĞLATTI'



Açar, "Atatürk, Hz. Meryem ve Mevlânâ'dan ne mesajlar aldınız" sorusuna şu yanıtı verdi: "Aslında öyle bir konuşma yok. Onların enerji alanı zaten sizi şifalandırıyor.

Biz bir sınıf olarak meditasyon ve enerji çalışmaları yapıyoruz. Atatürk'ün enerjisini de sınıf olarak deneyimledik. Hepimizin gözlerinden yaşlar aktı. Aslında ölmüyoruz, ölüm yok. Bizim ruhumuz sonsuz. Yeter ki iletişim kurmaya izin ver, gönüllü ol, kapat gözlerini hisset bu kadar."

DÜNYAYI BÜYÜK KITLIK BEKLİYOR

Uzaylılarla konuştuğunu belirten Beste Açar, "Farklı boyuttaki enerjilerle de iletişimiz var. Biz Galaktik Federasyon diyoruz aslında Galaktik (uzaylılar) dostlarla da iletişime geçtik, onlardan da mesajlar var" dedi.

Açar, "Uzaylılar ne gibi bilgiler verdi" sorusunu şöyle yanıtladı: "Çok şey söylediler. Size şunu söyleyebilirim, dünyayı çok büyük kıtlık bekliyor. Suyla ilgili çok ciddi problemler yaşayacak bütün dünya. Enerji üretimiyle de ilgili. Isınma, enerji, gıda ve su yüzünden komşu komşuyu vuracak. Çok ciddi problemler olacak."

Kaynak: Sabah