Kavga yine başladı! Hülya Avşar'la Gülben Ergen birbirine girdi
Hülya Avşar dijital bir platform üzerinden yayınlanan programda “Gülben Ergen’le düet yapmak mı tenis maçı yapmak mı?” şeklindeki soruya “demode” dedi, ortalık karıştı. Ergen’den cevap geldi.
Hülya Avşar, katıldığı programda bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Gülben-Hülya kavgalarını yeniden başlattı.
GÜLBEN’E ‘DEMODE’ DEDİ
Hülya Avşar dijital bir platform üzerinden yayınlanan programda, “Gülben Ergen’le düet yapmak mı tenis maçı yapmak mı?” sorusuna önce teniste rakibinin bile olamayacağını esprili bir dille anlattı, ardından da Ergen için “demode” sözcüğünü kullandı.
Sosyal medyadan cevap verdi
Avşar'ın yaptığı bu açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düşerken, konunun muhatabı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak cevabını verdi.
Ergen hayranlarıyla çektirdiği bir karesini paylaştı ve altına da şu notu düştü:
“Karşısındakini değersizleştirme çabasının kendine bir şey katmayacağını bilen değerli kadınlar onlar. O yüzden bu kadar gerçek ve içten sarıp sarmalıyorlar.”
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