Kardeşi açıkladı! Fatma Girik'in sağlık durumu nasıl?

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tedavisi hastanede devam eden ablasının moralinin çok yüksek olduğunu söyledi."ABLAM İYİLEŞMEYE BAŞLADI"

Sinemaseverlerden sürekli destek mesajları aldıklarını belirten Girik, "Ablam iyileşmeye başladı. Fizik tedaviye de iyi gidiyor, sağlığı daha iyi" dedi.

Günay Girik, "Ablamı ve bizi hiç yalnız bırakmayan sinema sanatçısı Türkan Şoray başta olmak üzere diğer sanatçı dostlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Yeniden Bodrum'a dönmek için sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu.Fatma Girik, temmuz ayında tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırılmış, burada yaklaşık bir hafta tedavi görmüştü.