Kanserle mücadele eden ünlü şarkıcıdan haber var!

Şarkıcı Şimal, geçtiğimiz yıl yapılan biyopsinin ardından kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

Ünlü şarkıcı, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra geçtiğimiz haftalarda ameliyat olmuştu.

Çok güzel haberlerim var

Bugün patoloji sonuçlarını öğrenen ünlü şarkıcı sevincini takipçileriyle paylaştı:

"Biraz elimi yüzümü toplayıp, nefes alıp karşınıza çıkmak istedim çünkü çok güzel haberlerim var. Eminim ki benimle birlikte mutlu olacak çok insan var, bunu hissediyorum. Gece-gündüz ettiğim dualar kabul oldu sanırım. Ameliyatım zaten çok güzel geçmişti ama patoloji sonucumuzu bekliyorduk. Patoloji sonucumuz geldi. Tertemiz..."

Kaynak: Magazin Mahallasi