Kanserle mücadele eden Özkan Uğur'dan haber var!

Daha önce iki kez mücadele ettiği kanseri yenen Özkan Uğur, geçtiğimiz Nisan ayında hastalığının nüksettiğini ve akıllı ilaç kullanmaya başladığını duyurmuştu. Uğur sağlık durumunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, Temmuz 2020'de "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu Korona virüs belasından da kurtuluruz Yakında konserlerimizde görüşmek üzere Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle" notu ile sevenlerine derin bir nefes aldırdı.

En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle...

2 yıl sonra Özkan Uğur'dan üzen haber geldi. Uğur, geçtiğimiz nisan ayında hastalığının nüksettiğini duyurdu:

"Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle…."

'Sahneye çıkmama engel kalmadı'

Bir süredir akıllı ilaç kullanan sağlık durumundaki gelişmeleri takipçileri ile paylaştı:

"İmmünoterapi tedavisi sonuçlarım olumlu yönde seyrediyor. Tedavim süresince sahneye çıkmama engel kalmadı şükürler olsun. MFÖ olarak, konserlerimize Ağustos ayı içinde İstanbul’da başlıyoruz inşallah…Dualarınız ve iyi dileklerinize çok teşekkür ederim. Yakında buluşmak üzere. Herkese hayırlı bayramlar dilerim..."