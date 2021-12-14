Kanserle mücadele eden oyuncu Arif Güloğlu'ndan haber var!
BKM Mutfak’ın 'Çok Güzel Hareketler 2'nin 24 yaşındaki oyuncusu Arif Güloğlu, yakalandığı lenf kanserini yendi.
Magazin 14.12.2021, 18:26
Oyuncu Arif Güloğlu, yakalandığı lenf kanserini yendi. Güloğlu, hastalığı nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı oyunculuğa Ocak ayında dönecek.
Habertürk’ten Mehmet Çalışkan’ın haberine göre, Ankara'da gördüğü 9 aylık tedavi sürecinin ardından kanseri atlatan oyuncu, tamamen sağlığına kavuştu.
Arif Güloğlu, hastalığı nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı oyunculuğa geri dönecek olmanın heyecanını yaşıyor.
Güloğlu, kadrosunda bulunduğu 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye Ocak ayında dönecek.
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