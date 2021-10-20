Kanserle mücadele eden genç oyuncudan haber var

Arka Sokaklar dizisi hayranlarının meraklı beklediği haber sonunda geldi. Genç ve başarılı oyuncu uzun bir aranın ardından setlere geri döneceğini açıkladı.Ekranların en uzun soluklu polisiye dizisi olan Arka Sokaklar yayınlandığı Cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Arka Sokaklar dizisi yeni sezona da bomba gibi bir giriş yaparak her bölümde reyting zirvesini zorlamaya devam ediyor.

Cuma akşamı iddialı rakiplerini de gerisine alan Arka Sokaklar hem reyting yarışında hem de sosyal medyada zirveye oynamaya devam ediyor.Uzun bir süre önce hastalığı nedeni ile Arka Sokaklar dizisine veda eden genç ve yakışıklı oyuncu Boğaç Aksoy yeniden setlere dönmeye hazırlanıyor.Lenf kanseri ve zorlu kemoterapi tedavisine rağmen oyunculuktan vazgeçmeyen Boğaç Aksoy yeni bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı filmlerle Uluslararası alanda ödüller kazanan Volkan Karataş, çekimlerine 2022'nin kış aylarında başlayacağı yeni filminde başrol oynayacak ismin Boğaç Aksoy olduğunu açıkladı.

Boğaç Aksoy ve Volkan Karataş, çekimlerin gerçekleşeceği madende birlikte keşfe çıktılar.Filmde bilim insanını canlandıracak ünlü oyuncu bu proje için mors alfabesini öğrenmeye başladı.Volkan Karataş, “Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığım bu film, elde ettiğim bilgiler ışığında 100 yıl sonra dünyada neler olacağını gösterecek” dedi.

Bu gelişme hem Arka Sokaklar dizisi hayranlarını hem de yakışıklı oyuncunun sevenlerini oldukça mutlu etti.