Kanserle mücadele eden Fulden Uras'tan üzücü haber!
Bir dönem bağırsak kanserine yakalanan ve uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden şarkıcı Fulden Uras'ın hastalığı yeniden nüksetti.
Magazin 08.02.2022, 14:30 08.02.2022, 14:29
Uzun süredir kanser hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Fulden Uras’tan kötü haber geldi. Uras'ın hastalığı yeniden nüksetti. Hastaneye kaldırılan Uras, ameliyata alındı.
Bir dönem bağırsak kanserine yakalanan ve uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden şarkıcı Fulden Uras'ın hastalığı tekrarladı. Hastaneye kaldırılan Uras, ameliyata alındı.
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