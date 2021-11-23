Kanserle mücadele eden Canan Ergüder'den haber var!
Meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süredir tedavi gören oyuncu Canan Ergüder'den güzel haber var.
Magazin 23.11.2021, 14:19 23.11.2021, 14:25
Geçtiğimiz nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklayan ve rol aldığı Menajerimi Ara dizisine veda etmek zorunda kalan Canan Ergüder, aylar sonra 'Oğlum' dizisiyle setlere geri dönüyor.
CANLANDIRACAĞI KARAKTER BELLİ OLDU
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ay Yapım imzalı dizide dar gelirli bir ailenin 6 yaşındaki oğlu Kaan ve maddi durumu iyi olan başka bir ailenin 12 yaşındaki bilgisayar oyunu düşkünü oğlu Cem'in dramatik hikâyesi anlatılacak. Dizinin aynı zamanda anlatıcısı olan Pedagog Demet'ini Canan Ergüder canlandıracak.
"TOPARLANMA SÜRECİNDEYİM"
Geçtiğimiz haftalarda sağlık durumu hakkında konuşan Ergüder, "Gayet iyiyim, toparlıyorum. Zor bir süreçti... Tedavim bitmek üzere. Kemoterapim bitti, radyoterapim de bitmek üzere" demişti.
Snob Magazin
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