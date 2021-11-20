Kadir İnanır yoğun bakımda

Muğla'da rahatsızlanan 72 yaşındaki ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

Hastanenin yoğun bakımında kontrol altına alınan İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtildi.

İnanır'ın bir süre yoğun bakımda kalacağı ve duruma göre ameliyat edilebileceği öğrenildi.