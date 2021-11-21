Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme!

Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır’ın ambulansla Denizli´ye getirildiği ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır’ın burada yoğun bakıma alındığı bilgisi ulaşmıştı.

Ayrıca yapılan kontrolde ünlü sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirlenirken, vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı, bir süre yoğun bakımda takip edileceği ve duruma göre ameliyat edileceği açıklanmıştı.

“Tedavisi normal odada devam ediyor”

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ünlenene ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, usta oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Akay, “Değerli sanatçımız Kadir İnanır yoğun bakımda değil. Tedavisi normal odada devam ediyor. Önce beyninde pıhtı atması sanılmış ancak Kadir Bey bir ay önce gözünden ameliyat olmuştu ve ameliyat olan gözünde pıhtı oluşmuş. Hayati tehlikesi ve felç riski bulunmayan Kadir İnanır, kendisini merak eden tüm sevenlerine selam gönderdi.” ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır kimdir?

Oyuncu ve yönetmen Kadir İnanır 15 Nisan 1949 yılında Fatsa'da dünyaya geldi. Ailesinin son çocuğu olan Kadir İnanır, ilkokul ve ortaokulu Fatsa'da okudu. Kadir İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü’nü bitirdi.

1967 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"' ile sanat hayatı başlayan Kadir İnanır bu yarışmada finale kaldı. Ses Dergisi'nin ardından 1968 tarihinde düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci olan Kadir İnanır kariyerinin başında bir süre fotoromanlarda oynadı.

Sinemaya Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle adım atan Kadir İnanır'ın ilk başrolü 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filmidir. Bu filmde Türkân Şoray'la başrolleri paylaşan Kadir İnanır daha sonra Şoray'la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girdi.

Toplam 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu. 1995-1996 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Böyle Gitmez adlı bir haber programının sunuculuğunu yaptı.

Hiç evlenmeyen Kadir İnanır'ın kurbağa (göden) koleksiyonu bulunuyor. Hekimoğlu Türküsü Ümit Tokcan'la birlikte derlemiştir.

Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirdi.

Kaynak: Magazin Mahallesi