Kadir İnanır'dan haber var! Ameliyat edildi
Denizli'de kaldırıldığı hastanede tedavisi süren 72 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır ameliyat edildi. Türk sinemasının ünlü oyuncusu İnanır'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Magazin 22.11.2021, 09:58 22.11.2021, 10:02
Muğla'nın Ortaca ilçesinde önceki gün aniden rahatsızlanan ve ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin Pamukkale Üniversitesinden açıklama yapıldı.
İnanır'ın ameliyat edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Üniversite hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir."
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