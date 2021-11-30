Kadir Doğulu'dan ayrılık iddialarını yanıtlayan paylaşım!
2016 yılında evlenen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun ayrılacağı iddia edildi. Aşkın Tarifi dizisinde rol alan Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün samimi halleri uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu. Kadir Doğulu o iddialara cevap verdi...
Bu yıl beşincisi düzenlenen DİAFA ödül töreninde 'Yılın En İyi Uluslararası Kadın Oyuncusu' ödülünü almak üzere Dubai’ye giden oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, güzelliği ve zarafeti ile tüm dikkatleri üzerine çekti.
Geceye Burak Sanuk styling'i ile hazırlanan Atagül; giydiği Özgür Masur tasarımı elbise ile bakışların odak noktası oldu.
Bu yıl beşincisi düzenlenen DİAFA ödül töreninde 'Yılın En İyi Uluslararası Kadın Oyuncusu' ödülünü almak üzere Dubai’ye giden oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, güzelliği ve zarafeti ile tüm dikkatleri üzerine çekti.
Geceye Burak Sanuk styling'i ile hazırlanan Atagül; giydiği Özgür Masur tasarımı elbise ile bakışların odak noktası oldu.
O İDDİAYI YALANLADI
Sosyal medya hesabından eşi Neslihan Atagül'ün fotoğrafını paylaşan Kadir Doğulu, "Keşke herkes benim gibi görebilse seni, güzel gönlünü, hür vicdanını geleceğe dair ümitlerini… O zaman bir değil, bütün ödülleri sana vermek isterlerdi. Tebrik ederim yetenekli ve güzel sevdiğim… Daha nicelerine" diyerek ayrılık ve ihanet iddialarını yalanladı.
"ARALARINDA SORUN VARDI AMA..."
Söylemezsem Olmaz sunucuları Bircan Bali ve Seren Serengil, Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül’ün evliliğinde sorun olduğuna yönelik haberleri değerlendirdi.
Bircan Bali “Aralarında bence sorun vardı, ödül gecesi barıştılar. Neslihan ödül alırken eşine ‘Eşim Kadir’e teşekkür ederim’ dedi. Orada eşinin ismini söyleyiş tarzı ve yüz ifadesinden belliydi” dedi.
Başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün yer aldığı Aşkın Tarifi yalnızca 13 bölüm sürmüştü.
SAMİMİ POZLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Aşkın Tarifi dizisinde rol alan Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün samimi halleri uzun süre konuşulmuştu.
Snob Magazin
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