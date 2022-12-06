Kaan Yıldırım'dan ayrılık iddialarına yanıt geldi

Üç aydır birlikte olduğu Pınar Deniz'den ayrıldığı iddia edilen Kaan Yıldırım'dan ilk açıklama geldi. Kaan Yıldırım, sessizliğini sosyal medyada bozdu. İşte detaylar...

Kaan Yıldırım, üç aydır birlikte olduğu Pınar Deniz'le ilişkilerinin bittiği haberlerine ateş püskürdü.

Sevgilisine sarıldığı kareyi Instagram'dan yayınlayan oyuncu, "Yaklaşık üç yıldır hiçbir dayanağı ve gerçekliği olmayan o kadar çok habere maruz kaldım ki zaman zaman kendime yabancılaştığım anlar oldu. Hiç yapmadığım şeyler yapmışım, yaşamadığım şeyler yaşamışım gibi gösterildi. Bir insan olduğundan ne kadar farklı yansıtabilirse o kadar farklı yansıtıldım ve herkesin gözü önünde asla bana ait olmayan bir persona yaratıldı. Her haberde, her olayda sahip olmadığım bir karakter yüklediniz üzerime... Ben hep susmayı tercih ettim, zamana güvendim, zaman kimin ne olduğunu gösterir dedim ancak bu sefer susmak istemiyorum. Kafanıza göre ayrılık haberi yapıp ilişkimizi itibarsızlaştırmanıza izin vermeyeceğim. Biz, bize ait küçük dünyamıza çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi" diye yazdı.