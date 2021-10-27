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Kaan Yıldırım'a Hadise sorusu sorulunca küplere bindi

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım, önceki gün Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gençlerle buluştu. Yıldırım, eski aşkı Hadise ile ilgili gelen bir soru karşısında söyleyişi noktaladı.

Magazin 27.10.2021, 12:20 27.10.2021, 12:37
Kaan Yıldırım'a Hadise sorusu sorulunca küplere bindi

Evlenmeleri beklenen Hadise ve Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haziran ayında ayrılık kararı almış ve hayranlarını oldukça şaşırtmıştı.

"YOK BÖYLE BİR ACI"

Sürpriz ayrılık sonrası Hadise'nin piyasaya sürdüğü 'Hay Hay' isimli şarkıda geçen, “Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı susayım. İçime içime dökülen gözyaşımı kurutayım. Çok canım acısa da giriliyor yeni yola, hazırım" şeklindeki sözler Kaan Yıldırım'a gönderme olarak yorumlanmıştı.

Bütün bu gelişmelerin ardından popçu Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerle ile yeni bir aşka yelken açtı.


Ayrılık sonrası çok fazla ortalarda görünmeyen Kaan Yıldırım, önceki gün Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gençlerle söyleşi yaptı. Söyleşinin sonuna doğru Kaan Yıldırım'a çarpıcı sorular yöneltildi.

HADİSE SORUSU ŞOKE ETTİ!

Mikrofonu eline alan genç öğrenci Yıldırım'a, "Hadise sayesinde popülerliğiniz arttı. Şimdi herkes sizi daha iyi tanıyor. Ne hissediyorsunuz?" sorusunu yöneltildi. Bu soru karşısında neye uğradığını şaşıran Yıldırım, söyleşiyi noktalamak zorunda kaldı.

#Kaan Yıldırım #Hadise
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