Justin Bieber'dan üzücü haber!

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, koronavirüse yakalandı. 27 yaşındaki şarkıcının Las Vegas'ta düzenlenecek konserinin bu nedenle iptal edildiği açıklandı.

Cumartesi günü yapılan bir açıklamada, Pazar günü yapılması planlanan Las Vegas gösterisinin 27 yaşındaki şarkıcının ekibinde çıkan bir korona virüsü vakası sonrasında 28 Haziran'a ertelendiği açıklandı.

Salı günü Arizona Glendale’deki konserin iptal edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Yapılan açıklamada kullanılan ifadeler şöyle:

"Justice Tour ailesindeki pozitif Covid-19 sonuçları nedeniyle maalesef Pazar günkü Las Vegas'taki gösteriyi ertelemek zorunda kalacağız. Justin elbette büyük hayal kırıklığına uğradı ancak ekibinin ve hayranlarının sağlığı ve güvenliği her zaman onun bir numaralı önceliği."