Johnny Depp ve Amber Heard davası beyaz perdeye taşınıyor

Hollywood’un ünlü çifti Amber Heard ve Johnny Depp, boşanmış olmalarına rağmen adeta bu yıla damga vuran bir davada yeniden karşı karşıya geldiler.

Amber Heard, boşandıktan sonra eski kocası Johnny Depp’i, kaleme aldığı bir yazıda “karısını döven adam” olarak tanımlarken, kendisine fiziksel ve pisikolojik şiddet uyguladığını iddia etmişti. Suçlamalardan sonra hızla itibarı sarsılan ve projelerden çıkarılan Johnny Depp de iftira davası açarak yasal bir savaş içine girmişti.

Haftalarca süren ve canlı olarak yayınlanan davanın sonunda Johnny Depp hem hayranlarını geri kazandı hem de kendini aklamayı başardı.

Sadece Hollywood’un değil, aynı zamanda tüm dünyanın nefes almadan takip ettiği bu dava şimdi film olarak hazırlanıyor.

Fox’a ait olan akış platformu Tubi, Hot Take: The Depp/Heard Trial adlı bir film hazırlığı içinde.

Variety’nin haberine göre; filmin yönetmeni daha önce televizyon filmleri yöneten Sara Lohman, senaristi ise Guy Nicolucci. Ayrıca Johnny Depp rolünde Mark Hapka, Heard rolünde Megan Davis, Depp’in avukatı Camille Vasquez rolünde Melissa Marty ve Heard’ün avukatı Elaine Bredehoft rolünde de Mary Carrig rol alıyor.

Filmin 30 Eylül’de de yayında olması bekleniyor. Tubi’nin baş içerik sorumlusu, filmin kültürel hayatın bir parçası haline gelen bir hikayeyi zamanında yakalamak için hızla geliştirildiğini belirtti.

Karar