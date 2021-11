Jennifer Aniston'dan 'En Seksi Erkek Paul Rudd' yorumu

'Ant-Man', 'Fırlama Kızlar' ve 'Friends'te rol alan ünlü aktör Paul Rudd, People dergisi tarafından bu yıl 'Yaşayan En Seksi Erkek' unvanına layık görüldü.

Oyuncu Jennifer Aniston da konuyla ilgili düşüncelerini Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı.

"BİZ BUNU HER ZAMAN BİLİYORDUK!"

Aniston, arkadaşının 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçilmesi hakkında, "Bu beni çok mutlu ediyor. Biz bunu her zaman biliyorduk ama Paul Rudd resmi olarak People'a göre 'Yaşayan En Seksi Erkek" ifadelerini kullandı.

"SENİ SEVİYORUZ"

Jennifer Aniston, Rudd ile birlikte başrolleri paylaştıkları 1998 yapımı romantik komedi türündeki 'The Object of My Affection' filminden bir sahnenin görselini de paylaşarak, "Garip olan senin yaşlanmaman! Ama seni yine de seviyoruz." yorumunu yazdı.

İkili, birlikte pek çok yapıma imza attı. 2012 yapımı 'Wanderlust' filmi ile 'Friends' dizisinin son iki sezonunda da birlikte kamera karşısına geçmişti. Rudd, 'Friends' dizisinde Phoebe'nin eşi 'Mike Hannigan' karakterine hayat vermişti.

"BUNU BENDEN ÖNCE ALMASI GEREKEN ÇOK İNSAN VAR"

Öte yandan mutluluğunu dergiyle paylaşan Paul Rudd, bazılarının bu onuru almasına şaşıracağını ifade etmişti. Rudd, "İnsanların bunun için seçildiğimi duyduklarında 'Ne?' diyeceklerini bilecek kadar farkındalığım var. Bu sahte bir alçakgönüllülük değil. Bunu benden önce alması gereken çok insan var." diye konuşmuştu.

Yapımcı Julie Yaeger ile 2003 yılından beri mutlu bir evlilik sürdüren 52 yaşındaki Rudd, eşine bu haberi verdikten sonra başlangıçta "şaşırdığını" da sözlerine eklemişti.

"BUNU DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Röportajda gelecek planlarından da bahseden Paul Rudd, "Daha çok yatta olacağımı düşünüyorum. Yatçılık hayatımı genişletmek için heyecanlıyım ve muhtemelen gerçekten yumuşak ışıkta kara kara düşünmede daha iyi olmaya çalışacağım. Düşünmeyi severim. Bunun daha içe dönük ve gizemli olmama yardımcı olacağını düşünüyorum. Bunu dört gözle bekliyorum." şeklinde konuşmuştu.

Daha önce 'Yaşayan En Seksi Erkek' unvanını; John Legend, Adam Levine, Channing Tatum, Idris Elba, Dwayne Johnson, David Beckham ve Chris Hemsworth gibi ünlü isimler almıştı.

GEÇTİĞİMİZ YIL MICHAEL B. JORDAN SEÇİLMİŞTİ

2020'de 'Yaşayan En Seksi Erkek' unvanına oyuncu Michael B. Jordan, layık görülmüştü.

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Jordan, "Çok güzel bir duygu. Herkes, 'Mike bu senin muhtemelen alamayacağın tek unvan' şeklinde espri yapardı ama parçası olunan iyi bir kulüp bu." demişti.

33 yaşındaki ünlü oyuncu, bu unvanla en çok ailesindeki kadınların gurur duyacağını belirtmişti.