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İzzet Yıldızhan hakaret edenlere seslendi: 'Yüreğiniz varsa gelin'

Konuk olduğu magazin programında, kızlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle sert tepkilere maruz kalan ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, "Kaç gündür aileme, çoluk çocuğuma ve bana çok ciddi hakaretler ediliyor. Bu klavye delikanlılarına sesleniyorum; 'yüreğiniz varsa gelin yüzüme hakaret edin" dedi.

Magazin 04.11.2021, 13:53
İzzet Yıldızhan hakaret edenlere seslendi: 'Yüreğiniz varsa gelin'

Üç ayrı kadından yedi oğlu ve iki kızı olan İzzet Yıldızhan, tv8'de yayınlanan '2. Sayfa' programında, kızlarının "İşte benim sevgilim" demesi gibi bir durumun söz konusu olamayacağını söylemişti.

"BENİM KIZIM FLÖRT FALAN YAŞAYAMAZ" 

58 yaşındaki türkücü, "Kızlarımın eş seçme şansı yok! Karşıma eş getirme şansı yok! Benim kızım öyle flört falan yaşayamaz. Bir kızla erkeğin aynı evde yaşamasına karşıyım" demişti.Yıldızhan, "Birbirlerini tanıyacaklar tabii ama flörtün bir sınırı vardır. Benim de o sınırım var. Ailelerin gözetiminde birbirlerini tanıyacaklar. Flört edilmemeli. Çünkü gençlik hata yapıyor, ondan sonra evlilikleri bitiyor. Flörtte her şey yaşanmamalı kesinlikle" şeklinde konuşmuştu.

"ÇOK AYIP DEĞİL Mİ?" 

Önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere takılan İzzet Yıldızhan, kızlarıyla ilgili açıklamaları nedeniyle kendisine ve ailesine karşı sosyal medyada yapılan ve hakarete varan yorumlara tepki gösterdi.Hukuki sürecin başladığını belirten şarkıcı, "Kaç gündür aileme, çoluk çocuğuma ve bana çok ciddi hakaretler ediliyor. Ölmüş anneme bile hakaretlere varan yorumlar yapıldı. Çok ayıp değil mi? Ölmüş insana hakaretler edilir mi? Kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok" dedi.

DÖRT BİN KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU 

Yıldızhan, "Bu klavye delikanlılarına sesleniyorum; 'yüreğiniz varsa gelin yüzüme hakaret edin'. Dört bin kişi hakkında suç duyurusunda bulundum. Herkes cezasını çekecek. Asla hiçbirini affetmeyeceğim" ifadelerini kullandı.Ünlü türkücü, "Burası hukuk devleti, kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok. Neyse cezalarını hukuk karşısında çekecekler. Bana hakaret eden bu kişilerden kazanacağım paraları da hayır kurumlarına bağışlayacağım" dedi.Kendisine gelen tepkilerden sonra Instagram'da bir video yayınlayan sanatçı, "Bu klavye kahramanlığı var ya... Hemen önündeki telefondan mesaj atmak göndermek. Keşke gelip yüzüme, o yüreğinizle bana hakaret etseniz. Hukuki süreç başlattım. Bütün avukatlarım çok iyi çalışıyorlar. Hepinize verilecek cezaları tek tek karşımda göreceğim" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Milliyet 

#İzzet Yıldızhan #suç duyurusu
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