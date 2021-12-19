İzzet Altunmeşe'nin oğlunun ölüm nedeni belli oldu

Ali Murat Altınmeşe'de kadeşi gibi oyunculuk yapıyordu. Ali Murat Altunmeşe en son Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol almıştı. Ali Murat Altunmeşe "Ali Baba ve 7 Cüceler" ve "Bir Don Juan Öldürmek" adlı filmlerde yer almıştı. Altunmeşe'nin ölüm nedenine Snob Magazin ulaştı. Altunmeşe Ailesi, hafta sonu Mersin'deki akrabalarına ziyaret gittiği öğrenildi. Yakın çevresinden aldığımız bilgiye göre; Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Ali Murat Altunmeşe'nin 12'nci kattan atlayarak, intihar ettiği ortaya çıktı. Ali Murat Altunmeşe'nin cenazesi salı günü Göktürk Mezarlığı'na defnedilecek.