İzzet Altınmeşe'nin oğlu hayatını kaybetti

Usta sanatçı İzzet Altınmeşe, büyük bir acıyla karşı karşıya kaldı. Altınmeşe'nin son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan 42 yaşındaki büyük oğlu Ali Murat Altınmeşe, vefat etti.

Sanatçının şu anda Evlilik Hakkında Her Şey adlı dizide oynayan Fırat adında bir oğlu daha bulunuyor.