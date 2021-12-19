İzzet Altınmeşe'nin oğlu hayatını kaybetti
Usta sanatçı İzzet Altınmeşe evlat acısı yaşadı. Altınmeşe'nin 42 yaşındaki oğlu Ali Murat Altınmeşe yaşamını yitirdi.
Magazin 19.12.2021, 15:14
Usta sanatçı İzzet Altınmeşe, büyük bir acıyla karşı karşıya kaldı. Altınmeşe'nin son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan 42 yaşındaki büyük oğlu Ali Murat Altınmeşe, vefat etti.
Sanatçının şu anda Evlilik Hakkında Her Şey adlı dizide oynayan Fırat adında bir oğlu daha bulunuyor.
7
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|17
|42
|2. Konyaspor
|17
|33
|3. Başakşehir
|17
|29
|4. Hatayspor
|17
|29
|5. Fenerbahçe
|16
|27
|6. Alanyaspor
|17
|27
|7. Adana Demirspor
|17
|26
|8. Sivasspor
|17
|25
|9. Beşiktaş
|16
|24
|10. Galatasaray
|17
|24
|11. Giresunspor
|17
|22
|12. Karagümrük
|16
|22
|13. Gaziantep FK
|16
|21
|14. Antalyaspor
|17
|21
|15. Kayserispor
|16
|19
|16. Altay
|17
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|16
|33
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|16
|32
|4. Eyüpspor
|16
|30
|5. Bandırmaspor
|16
|28
|6. Samsunspor
|16
|26
|7. İstanbulspor
|16
|23
|8. Adanaspor
|17
|23
|9. Kocaelispor
|16
|23
|10. Gençlerbirliği
|16
|23
|11. Tuzlaspor
|15
|22
|12. Boluspor
|17
|21
|13. Menemenspor
|16
|20
|14. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|15. Manisa FK
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|16
|18
|18. Denizlispor
|16
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|17
|41
|2. Liverpool
|17
|40
|3. Chelsea
|17
|37
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|17
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|17
|37
|3. Real Betis
|17
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|17
|27
|8. Valencia
|17
|25
|9. Espanyol
|18
|23
|10. Villarreal
|17
|22
|11. Osasuna
|17
|22
|12. Athletic Bilbao
|17
|21
|13. Celta de Vigo
|18
|20
|14. Mallorca
|17
|20
|15. Granada
|16
|16
|16. Elche
|18
|15
|17. Deportivo Alaves
|17
|15
|18. Cádiz
|17
|13
|19. Getafe
|17
|12
|20. Levante
|17
|8