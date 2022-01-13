Ivana Sert ve Mahmut Tuncer'in selfie'si sosyal medyada gündem oldu

Modacı Ivana Sert'in, ünlü türkücü Mahmut Tuncer'le paylaştığı fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Ivana Sert fotoğrafa filtre uygulayınca Mahmut Tuncer adeta 10 yaş gençleşti.

Geçtiğimiz aralık ayında Maldivler'de yapılan bir törenle Sezer Dermenci ile nikah masasına oturan ünlü modacı Ivana Sert, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem olmayı başarıyor.İvana Sert, bu kez türkücü Mahmut Tuncer ile çektiği bir selfieyi Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Söz konusu fotoğrafa uygulanan photoshop nedeniyle oldu60 yaşındaki şarkıcı Mahmut Tuncer, Sert'in yaptığı photoshop'lu fotoğrafıyla çok sayıda yorum aldı.kça genç görünen Mahmut Tuncer, sosyal medyada gündem oldu.