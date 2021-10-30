'İstenmeyen gelin' olduğu söylenen Hadise nikah masasına mı oturuyor?

Hadise geçen haziranda oyuncu Kaan Yıldırım’dan ayrılmış, temmuzda iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.Evlenip çoluk çocuğa karışmanın hayalini kuran popçunun, Dinçerler Ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edildiği söylenmişti.

Önceki akşam sürpriz bir gelişme yaşandı. Mehmet Dinçerler annesi Nezihe ile sevgilisini bir araya getirdi.

Beşiktaş’taki bir İtalyan lokantasında tanışma yemeği yediler. Nezihe Dinçerler ile Hadise’nin iyi anlaştıkları söylendi.