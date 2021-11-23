İşte Benim Stilim Ayşegül Doğan'ın son hali şaşırttı
Bir dönemin fenomen moda programı İşte Benim Stilim'de kavgalarıyla adından söz ettiren Ayşegül Melisa Doğan, estetikle bambaşka biri oldu.
Magazin 23.11.2021, 18:13
'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran 29 yaşındaki Ayşegül Melisa Doğan son görüntüsüyle gündeme geldi.
Yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen ünlü yarışmacının son paylaşımına yorum yağdı. Yeni bir pozunu paylaşan eski yarışmacıyı görenler şoke oldu. Doğan'a takipçileri "Kendine ne yaptın böyle?" yorumlarında bulundu.
TİRAF ETTİ
Ayşegül Doğan daha önce "Yanaklarımda dolgu var. Dişlerim lamine....Keder çizgisi dolgusu, çenede ve gıdıda dolgu var. Düzenli botoks yaptırıyorum. Kaş lifting ve ipek kirpik yaptırıyorum" diyerek estetik itirafında bulunmuştu.
1992 doğumlu olan Ayşegül Melisa Doğan, bir butik işletiyor. Ayşegül Melisa Doğan bir diğer yarışmacı Özlem Özden'le yaşadığı kavgayla hafızalara kazınmıştı.
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