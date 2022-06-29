İsmail Hacıoğlu gönlünü bakın hangi ünlü oyuncuya kaptırdı

Merve Çağıran ile yollarını ayıran İsmail Hacıoğlu, gönlünü kendisi gibi oyuncu olan Aslıhan Gürbüz'e kaptırdı.

Yahşi Cazibe dizisindeki Cazibe karakteriyle tanınan Aslıhan Gürbüz ile yakışıklı oyuncu İsmail Hacıoğlu birbirine gönüllerini kaptırdı.Sevgili oldukları aktarılan çiçeği burnunda çift, birlikte tatile gitti.

KARADENİZ'DE TATİL

Mahkum dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Hacıoğlu ile başarılı oyuncu Gürbüz, hafta sonu Karadeniz seyahatleri sırasında birlikte görüldü.

Meslektaşları yoğun koşuşturmadan kaçmak için Ege sahillerini tercih ederken, yeni aşıklar Karadeniz'in güzelliklerini keşfetmeyi tercih etti.

İsmail Hacıoğlu, Gürbüz ile çıktığı tatilden akarsu ve orman görüntüleri paylaştı.