İsmail Ege Şaşmaz'ın Barış Akarsu benzerliği görenleri şaşırttı!

Yıllar önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Filmde başrolde yer alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın, Akarsu'ya benzerliği dikkat çekti.

Filmin başrolünde yer alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, hayatını oynadığı Barış Akarsu'ya benzerliği ile şaşırttı.

Fikri Harika Prodüksiyon, Özgür Tari imzalı "Barış Akarsu Merhaba" filminin çekimleri tamamlandı. Barış Akarsu'nun doğum gününde ilk fragmanın yayınladığı filmin başrolünü üstlenen İsmail Ege Şaşmaz, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

BARIŞ AKARSU'YA İKİZİ KADAR BENZEDİ

Fragmanda yüzü görülmeden sahnede olduğu anlar paylaşılan Şaşmaz, 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yüzünün ilk kez görüldüğü bir kareyi paylaştı. Oyuncunun "Merhaba" notuyla yaptığı paylaşımda Akarsu'ya ikizi kadar benzemesi görenleri şaşkına çevirdi. Oyuncunun benzerliği karşısına etkilenen oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, "Tüylerim diken diken oldu" yorumunu yaptı.

İşte o fotoğraf: